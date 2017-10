Bourse de Tunis : Le Tunindex en baisse de 0.01% en début de la séance

La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi, dans le rouge. Le Tunindex affiche une régression de 0,01% avec 6 124,62 points dans un volume totale de 0,202 million de dinars( MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, SOTETEL grimpe de 2,80% à 2,93 dinars(D) suivie par ARTES et TUNISAIR qui gagnent respectivement 2,07% et 2% à 6,39 D et 0,51D.

A la baisse, SANIMED chute de 3,18% à 3,95 D tout comme SERVICOM et SOPAT qui dévissent respectivement de 2,61% et 2,32% à 5,59 D et 0,84 D.