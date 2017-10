La Tunisie mettra en place un système de surveillance électronique de son littoral en 2019, selon Zebidi

“Un système de surveillance électronique du littoral sera mis en place d’ici fin 2019”, a annoncé, mardi 10 octobre, le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zebidi.

Destiné à renforcer les capacités de l’armée de mer, ce système sera mis en place avec le soutien des Etats-Unis d’Amérique, a indiqué le ministre lors de sa visite aujourd’hui à la base navale principale de Bizerte. “Le ministère de la Défense nationale veille à améliorer les capacités opérationnelles de l’armée de mer particulièrement en matière de lutte contre le crime organisé, la contrebande et la migration clandestine”, a-t-il ajouté.

Au cours de cette visite, Zebidi a également annoncé la prochaine acquisition de quatre navires de patrouille de haute mer (OPV), faisant remarquer que la Tunisie commence à prendre réception de ces patrouilleurs, au cours de l’année 2018. Ces patrouilleurs, a-t-il expliqué, auront pour mission de protéger et de surveiller le plateau continental et la zone économique exclusive ainsi que de faire face à toute activité illicite et suspecte au large des côtes tunisiennes et en hautes mers.

Ces navires, a-t-il ajouté, participeront également à des missions de recherche, de sauvetage, d’évacuation sanitaire et de secours en mer.

Un centre de formation professionnelle en plongée sous-marine et en activités subaquatiques sera mis en place à Zarzis, a encore annoncé Abdelkarim Zebidi, faisant remarquer que ce centre sera fin prêt au cours de l’année 2018.