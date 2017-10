L’ambassadeur de Pologne en Tunisie visite la ville de Tozeur

L’ambassadeur de Pologne en Tunisie, Lidia Milka-Wieczorkiewicz, a souligné, lundi 9 octobre, la disposition de son pays à financer des microprojets dans les domaines de l’artisanat, l’agriculture et l’environnement au profit des femmes-artisanes au foyer à Tozeur.

Lors d’une visite effectuée dans la région, elle a indiqué que la Pologne peut fournir des crédits et des dons pour aider à la création de sources de revenus aux jeunes et femmes et contribuer ainsi à promouvoir le développement au gouvernorat.



Elle a pris connaissance, également, des besoins de la région en projets dans certains secteurs prioritaires tels que l’agriculture et les ressources hydrauliques. Parmi les domaines d’intervention proposés, l’aide au forage des puits d’eau d’irrigation.

La diplomate s’est rendue, à cette occasion, à l’association des enfants sans soutien familial “AMAL” où une salle de lecture a été aménagée et équipée par l’ambassade de Pologne.