Le Salon de l’écotourisme du nord, du 14 au 16 octobre au Kef

Le Centre des foires de la ville du Kef abritera, du 14 au 16 octobre, le Salon de l’écotourisme du nord “SET 2017” qui se tiendra à l’initiative de la société Nord-invest (NI).

Cette manifestation sera organisée en coopération avec plusieurs partenaires tunisiens et étrangers, notamment le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), l’Office national des mines (ONM), l’Office national de l’artisanat (ONAT), l’Organisation mondiale de protection de la nature (WWF).

Elle vise à mettre l’accent sur l’importance du secteur du tourisme durable pour la région du nord, a déclaré le directeur du Salon, Moheddine Jaziri.

Il s’agit en outre d’unifier les efforts visant à attirer des investissements à haute employabilité dans la région et à dynamiser l’activité économique et touristique dans la région, a indiqué le responsable. Les organisateurs souhaitent également rendre ce Salon un rendez-vous annuel au service du tourisme durable.

La manifestation, précise encore Jaziri, s’achèvera par la publication d’une “Charte du tourisme écologique dans le nord-ouest” et un “Code déontologique des guides natures”.

Le programme de la manifestation prévoit des conférences qui seront animées par des experts du tourisme écologique, et qui seront axées sur l’éducation saine, le processus du plan de cogestion des aires protégées en Tunisie et les pratiques écologiques d’accueil (éco-construction et éco-ferme).