Tunisie-Burkina Faso : Le PM burkinabé reçu au palais de Carthage

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi 6 octobre, au palais de Carthage, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kaba Thiéba, en visite en Tunisie dans le cadre des “Rencontres Africa 2017” (5 et 6 octobre).

Le chef de l’Etat a salué la participation du Premier ministre burkinabé à la tête d’une délégation de haut niveau à cet “important forum économique”. Cette visite, a-t-il dit, témoigne de la solidité des relations historiques qui unissent les deux peuples et reflète la dynamique positive qui caractérise la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment après l’ouverture d’une ambassade tunisienne à Ouagadougou et la visite du chef de gouvernement, Youssef Chahed, au Burkina Faso en avril 2017.

Caïd Essebsi a salué la réponse favorable du président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, à l’invitation qui lui a été adressée pour effectuer une visite en Tunisie.

Il a réitéré la disposition de la Tunisie à renforcer les liens de fraternité et les relations de coopération avec le Burkina Faso dans les différents secteurs, en particulier la formation professionnelle, l’éducation, l’enseignement supérieur, ainsi que la consolidation du rôle de la jeunesse dans la société.

La Tunisie, a-t-il souligné, est prête à mettre ses expertises et son expérience à la disposition du Burkina Faso.

Le Premier ministre burkinabé a, pour sa part, mis en valeur la relation particulière qui unit les deux pays, basée sur le respect mutuel et caractérisée par le partage des principes de la liberté et de la démocratie.

Il a salué, au nom de son pays, le soutien de la Tunisie au Burkina Faso lors de l’attentat terroriste qui a visé Ouagadougou en août 2017.

Paul Kaba Thiéba a déclaré que sa visite en Tunisie lui a permis de prendre connaissance de l’expérience tunisienne surtout dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies de la communication.

Il s’est dit confiant de voir les relations de coopération entre les deux pays connaitre un bond qualitatif au cours de la prochaine période, notamment à la suite de l’accord d’annulation des visas d’entrée pour les ressortissants des deux pays et grâce à l’énorme potentiel et aux opportunités de coopération et de partenariat qui existent dans ces secteurs et dans d’autres tels que les pôles technologiques, l’agriculture, la santé et les industries pharmaceutiques.

Le Premier ministre burkinabé a fait savoir, dans ce sens, qu’une commission conjointe d’experts étudiera les opportunités de partenariat possibles et les moyens de développer les relations entre les deux pays.