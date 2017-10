La ministre indonésienne des Affaires étrangères reçue par BCE

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu mardi au palais de Carthage, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères se trouve les 2 et 3 octobre en visite de travail en Tunisie à la tête d’une délégation de son pays pour prendre part à la 10e session de la Commission mixte tuniso-indonésienne et participer au ” Forum de Bali pour la démocratie ” qui se tient pour la première fois en dehors de l’Indonésie.

” Le bilan de la Commission mixte tuniso-indonésienne ne manquera pas de contribuer à impulser les relations de coopération bilatérale, à intensifier les échanges commerciaux et à identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat entre les deux pays “, a déclaré Retno Marsudi.

Tout en se félicitant de l’évolution des relations séculaires tuniso-indonésiennes, Marsudi a fait état du rapprochement des vues entre les deux pays dans les domaines de l’éducation, de l’autonomisation de la femme et de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

Selon elle, l’Indonésie et la Tunisie sont également nourries d’un engagement partagé à consacrer les valeurs de démocratie et des droits de l’Homme et à diffuser les valeurs de l’Islam.

Au cours de la rencontre, le président de la République a mis en évidence les dénominateurs communs historiques unissant la Tunisie et l’Indonésie, s’agissant notamment de la réussite des deux pays à emprunter la voie de la démocratie et à consacrer les principes de l’Etat moderne.

Il a également mis l’accent sur l’importance de hisser la coopération bilatérale à la hauteur des relations historiques unissant la Tunisie et l’Indonésie, de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé dans les deux pays et d’exploiter les opportunités offertes par les positions stratégiques des deux pays pour s’ouvrir sur les marchés régionaux.