Tunisie : Vers la création d’une commission de suivi des décisions des conseils ministériels

Hédi Mekni, secrétaire général du gouvernement, a réuni, vendredi 4 août, les différents chefs de cabinets des ministères, dans le but d’optimiser le rendement de l’action gouvernementale et parfaire la coordination au niveau des dossiers soumis aux conseils ministériels restreints (CMR). Cette réunion est une première du genre en Tunisie.

Dans cette optique, Mekni a déclaré aux médias qu’une évaluation de l’action gouvernementale a permis de constater que certains dossiers soumis en CMR sont incomplets, ce qui freine leur traitement. “Le bon fonctionnement de l’action gouvernementale passe, impérativement, par un examen minutieux des dossiers et une bonne coordination entre les départements ministériels concernés, en plus de l’identification des problèmes et la conception d’éventuelles solutions”, a-t-il dit.

En outre, le chef du gouvernement a insisté sur la mise en œuvre des décisions prises lors des CMR dans des délais courts et réalistes. C’est dans ce cadre que s’inscrit une proposition de création d’une commission qui aura pour charge le suivi des décisions et recommandations issues des séances de travail ministérielles.

Mekni a mis l’accent sur l’importance de l’action commune entre les différents départements ministériels pour traiter des questions transversales et trouver des solutions sans l’intervention de la présidence du gouvernement, sauf dans les cas extrêmes.