Incendies de Jendouba et de Bizerte : L’UTAP demande une enquête

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) appelle à ouvrir une enquête pour identifier les causes des incendies qui ont ravagé ces derniers jours des forêts et des régions montagneuses dans les gouvernorats de Jendouba et de Bizerte.

Dans un communiqué rendu public mardi 1er août, l’UTAP estime urgent de concevoir une stratégie nationale de prévention des incendies et de doter les régions limitrophes des forêts des moyens financiers et logistiques nécessaires, de manière à les aider à intervenir rapidement au moment de la catastrophe.

A souligner qu’une vague d’incendies s’est déclenchée dans des forêts de Jendouba, le 29 juillet 2017 (plus de 14 incendies), et des forêts de Bizerte sud, Tinja et Sejnane, le 31 juillet.

L’UTAP a fait part de son regret quant aux grands dégâts matériels enregistrés, notamment aux niveaux de la récolte forestière et des ressources fourragères appartenant aux habitants de ces régions,soulignant l’impératif de les dédommager dans les plus brefs délais.

Une “cellule de coordination a été créée au sein de la présidence du gouvernement groupant les ministères de la défense, de l’intérieur, de la santé, de l’agriculture, de l’équipement et de l’habitat en vue d’assurer le suivi des opérations d’extinction des incendies dans le gouvernorat de Jendouba, selon des précisions recueillies auprès du service de la communication de la présidence du gouvernement.

Par ailleurs, les ministres de la Défense nationale et de l’Intérieur ont été chargés de se rendre sur les lieux pour suivre l’évolution de la situation à Jendouba, alors que l’armée nationale a été invitée à appuyer les efforts de la protection civile pour l’extinction des flammes en recourant aux avions .

Les forêts de Jendouba couvrent une superficie de 120 mille ha et comptent environ 165 mille habitants. La superficie endommagée par les incendies enregistrés ces deux derniers jours s’élève à 300 ha.