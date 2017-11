La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le rouge où le Tunindex affiche une chute de 0,65% avec 6 126.71 points dans un volume totale de 1,237 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, STAR grimpe de 3% à 120,51 D, suivie par ATTIJARI LEASING et ALKIMIA qui gagnent respectivement 2,95% et 2,64% à 18,13 D et 27,20 D.

A la baisse, TAWASOL GROUP HOLDING chute de 4,54% à 0,42 D tout comme BH et CIL qui dévissent respectivement de 3,11 % et 2,97 % à 26,09 D et 14,36 D.