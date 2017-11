Tunisie : Le 1er appel à proposition de la 2ème génération des projets du Programme de coopération transfrontalière a été lancé

Le premier appel à proposition de la deuxième génération des projets du Programme de coopération transfrontalière “Bassin Maritime Méditerranée” (IEV CTF Med) a été lancé, mercredi 19 juillet, et sera clôturé le 9 novembre, a annoncé la sous-directrice au ministère du Développement et de la Coopération internationale, chargée de la coopération transfrontalière, Sameh Ben Fguira.

Ce premier appel est doté d’un montant de 84,6 millions d’euros pour les 13 pays participants au programme dont la Tunisie, l’Egypte, le Liban, la Palestine, Chypre, l’Espagne et l’Italie…. et la dotation accordée par projet varie entre un et trois millions d’euros, a-t-elle avancé, dans une déclaration, jeudi 20 juillet, en marge d’une information sur le premier appel à projets standard.

Ledit Programme est financé par des dons de l’Union européenne (UE) qui seront accordés aux meilleurs projets classés sur une base concurrentielle et selon les priorités du programme. Il vise à développer des projets de coopération des deux côtés du bassin de la Méditerranée dans plusieurs domaines qui couvrent 11 priorités, tels que la protection de l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques, l’appui au développement des entrepreneurs et des PME, le soutien à l’éducation, à la recherche, au développement technologique et à l’innovation et la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté.

Pour sa part, le chargé de communication du programme, Martin Heibel, a fait savoir que la nouveauté de cette deuxième génération de projets est le rôle décisif qui sera accordé à l’autorité nationale des pays participants ainsi que de nouvelles fonctions et attributions.

Il a fait savoir que deux autres appels seront lancés suite à ce premier appel à proposition de projets standard, il s’agit du deuxième appel à projets stratégique (84,6 millions d’euros) qui sera lancé, au premier semestre de 2018, mettra à jour les besoins et les priorités et permettra de tenir compte des leçons tirées du premier appel.

Enfin, le troisième appel de capitalisation (18,8 millions d’euros) sera lancé, en 2019.

Selon Heibel, l’un des critères de participation est la coopération entre au moins trois pays (un pays Méditerranéen de l’UE et un pays partenaire méditerranéen…), le troisième étant au choix parmi ces deux catégories. Et de préciser que la durée de réalisation des projets dont la mise en oeuvre débutera en 2017 et se poursuivra jusqu’à 2022, devra varier entre 18, 24 et 36 mois.

Pour sa part, la responsable au ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Moufida Jaballah Srarfi, a rappelé que dans la première génération du programme qui s’est étalée sur la période 2007/2013, la Tunisie a participé à 49 projets sur 95 projets avec un budget total de 18 millions d’euros, soit 10% du budget alloué aux projets (183 millions d’euros pour les 13 pays participants) et le nombre de partenaires tunisiens s’élève à 60.

Toutefois, elle a souligné qu’en dépit de ce bilan positif, certaines insuffisances ont été identifiées portant notamment sur la réglementation, ajoutant que son département veillera, dans cette deuxième génération, à remédier à certaines lacunes.

Dans ce cadre, elle a fait savoir que dans la première génération de projets, certaines collectivités locales ont réussi à obtenir des dons mais n’ont pas pu exploiter ces financements, soulignant que des équipes du ministère travaillent sur ces défaillances.