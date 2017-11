Tunisie-Plages : L’appel de l’ODC aux municipalités

L’Organisation de défense du consommateur (ODC) appelle les municipalités du pays à assumer leurs responsabilités, lors de la conclusion de contrats d’exploitation, de rationaliser la location d’une partie des plages et de poser des conditions strictes afin d’éviter l’exploitation anarchique de ces espaces, lit-on dans un communiqué rendu public le 17 juillet.

L’organisation recommande, également, de dresser une liste des contrevenants et de ne pas renouveler leurs contrats, d’intensifier le contrôle afin que la location ne devienne pas une installation anarchique pour certains se prétendant “les propriétaires de la mer” et une manière de priver le citoyen de ses droits, au lieu d’être un moyen de dynamiser l’activité économique et de fournir un revenu aux municipalités.

L’ODC se déclare satisfaite des efforts déployés dans certaines régions pour limiter ce phénomène mais souligne, toutefois, l’impératif pour les autorités dans d’autres régions d’intensifier la protection du citoyen des pratiques frauduleuses.

Le communiqué de l’organisation intervient suite aux plaintes des citoyens concernant les pratiques de certains locataires exploitant une partie des plages en vertu d’un contrat de location conclu avec les autorités locales ou dans le cadre de l’installation anarchique. En effet, la plupart d’entre eux envahissent de larges étendues des plages qui constituent le principal lieu de loisirs des familles tunisiennes.

Ils procèdent ainsi à l’installation de parasols le long des plages et dépassent de loin les dispositions convenues avec les autorités locales. Ainsi, ils exigent des tarifs faramineux des estivants et leur interdisent de poser leurs parasols privés, se faisant aider pour ce faire par des personnes qui les menacent et vont jusqu’à les agresser devant leurs familles s’ils ne se plient pas à leurs diktats, et ce, en l’absence de la sécurité et de la police municipale dans certains endroits, les obligeant, par conséquent, à payer le tarif, s’abandonnant à la dure réalité.

L’organisation estime que certains estivants sont amenés à se rendre sur des plages éloignées des autorités, des lieux de baignade habituellement non gardés, ce qui constitue un danger pour ces familles.