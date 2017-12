Tunisia Brand Awards 2017 : Le trophée de “Meilleure marque franchisée“ pour RE/MAX Tunisie

RE/MAX Tunisie a été sacrée «Marque de l’Année» dans le secteur de la franchise, lors du “Tunisia Brand Awards” (TBA), tenu le 16 mai 2017 au Palais des Congrès à Tunis.

Parrainé par l’INNORPI (Institut national de normalisation et de la propriété intellectuelle), et l’UTICA (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat) et le CEPEX (Centre de promotion des exportations), l’événement TBA 2017 a récompensé les marques tunisiennes et étrangères (installées en Tunisie) dans différents secteurs, et fait la référence de l’indice de confiance du consommateur et de la réputation de la marque sur le marché.

Dans sa première édition, ce trophée a été attribué à RE/MAX Tunisie pour la catégorie “meilleure marque franchisée“, en reconnaissance aux efforts qu’elle a déployés au niveau marketing et communication.

RE/MAX Tunisie continue son développement sur le territoire tunisien et compte aujourd’hui huit agences immobilières franchisées à Tunis, Sfax et Hammamet.

La franchise immobilière RE/MAX offre à ses partenaires franchisés, mais aussi aux entrepreneurs qui souhaitent ouvrir ou développer leurs agences immobilières, divers avantages que ce soit en termes d’autonomie de gestion, d’organisation en réseau, de formations, et/ou d’outils digitaux et marketing développés à l’échelle nationale et internationale.