L’APIA publie la liste des lots domaniaux agricoles destinés aux techniciens agricoles

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a publié sur son site électronique la liste numéro 17 des lots domaniaux agricoles (représentant une superficie totale de 1240,94 hectares), à louer au profit des techniciens agricoles diplômés des établissements d’études supérieures agricoles.

Ces lots, dont les superficies varient entre 3 et 112,9 ha, sont répartis sur 11 gouvernorats, à savoir Bizerte (Mateur), Béja (Goubellat, Medjez El Bab, Testour et Teboursouk), Jendouba (Bousalem et Jendouba), Siliana (Gaafour), Le Kef (Tajerouine), Manouba(Tebourba et Jedaida), Nabeul (Takelsa, Grombalia et Bouargoub), Zaghouan (Zaghouan et El Fahs), Sousse (Enfidha), Kasserine (Sbitla) et Tozeur (Hezoua).

Les techniciens agricoles intéressés par l’exploitation et la mise en valeur de ces lots domaniaux agricoles doivent retirer les dossiers d’appel d’offres relatifs à la location des lots, auprès de l’APIA ou de ses directions régionales à partir, du 29 Mai 2017. Les dossiers de location devront être déposés avant le 31 juillet 2017.

Selon l’APIA, chaque technicien ne peut présenter sa candidature que pour 3 lots maximum et doit présenter un dossier complet par lot et par enveloppe.

Il convient de noter que le secrétaire d’Etat aux Domaines de l’Etat et aux Affaires foncières, Mabrouk Kourchid, avait déclaré que les bénéficiaires peuvent soumettre ces lotissements à l’hypothèque afin d’obtenir des crédits et investir dans ces terres.

Le département des domaines de l’Etat a, également, élaboré en coordination avec le ministère de l’agriculture, la liste n°36, relative aux terres domaniales agricoles destinées à la création des Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole (SMVDA), selon Kourchid.