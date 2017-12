Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture sur un gain de 0,45%

La Bourse de Tunis clôture en ce Vendredi 26 Mai sur un gain de 0,45% enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 714,05 points dans un volume total de 4,818 MTND.

A la hausse, Le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 0,725 MTND et s’est négocié à 31,28 TND tout en réalisant une hausse de 4,30%, suivi par TUNISAIR qui gagne 3,77% à 0,55 TND. Le titre SOPAT quant à lui a enregistré une performance de 2,85% à 1,08 TND.

Egalement dans le vert, BH s’est échangé à 2,79 TND soit une performance de 21,30%. Le titre HEXABYTE quant à lui grimpe de 2,56% à 5,19 TND.

Dans le rouge, ALKIMIA lâche 5,84% à 33,18 TND tout comme SOTEMAIL qui, sans être échangé, cède 2,76% à 1,41 TND. UADH dégringole de 2,41% à 4,04 TND.

Egalement à la baisse, CARTHAGE CEMENT et GIF-FILTER dévissent respectivement de 1,93% et 1,89% à 2,54 TND et 1,55 TND.