Gafsa : 1er Festival du journalisme

Des journalistes, bloggeurs et communicateurs de Gafsa, Tozeur, Kébili, Kasserine et Sidi Bouzid, participent au premier Festival du journalisme qui se tient, du 25 au 27 mai 2017, à Gafsa, en présence d’hôtes algériens et marocains.

Cette première édition, axée sur le thème : “les défis des médias alternatifs”, comporte, notamment, des ateliers de création de spots de sensibilisation.

Le festival, financé par Aswatouna (Fonds de soutien aux radios communautaires dans le Maghreb-Machrek), a également pour objectif de créer un réseau de presse associative arabe, pour un échange d’expériences.