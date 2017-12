Politique : Les droits des femmes doivent être conformes aux dispositions de la Constitution

Le gouvernement d’union nationale veille à ce que les lois relatives aux droits des femmes soient conformes aux dispositions de la Constitution de 2014. C’est ce qu’a indiqué, jeudi 25 mai 2017, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Néziha Laabidi, pour qui la présidence du gouvernement a sensibilisé tous les membres du gouvernement à la nécessité d’intégrer l’approche genre dans tous les départements.

S’exprimant lors d’une rencontre organisée par la Ligue des électrices tunisiennes (LET), la ministre a souligné la nécessité de faire évoluer les mentalités vis-à-vis de la femme et de travailler sur le renforcement de sa présence dans l’espace public, appelant, à cet égard, à veiller à répartir les rôles dans la société sur la base de la compétence et non du genre.

Après avoir passé en revue les acquis de la femme tunisienne, la ministre a invité la société civile à œuvrer pour l’égalité totale entre la Femme et l’Homme en vue de construire une société équilibrée.

De son côté, Besma Soudani, présidente de la LET, a souligné la nécessité de veiller à l’application des dispositions de la Constitution dans la vie quotidienne.

Dans son intervention, la juriste financière, Aicha Belhassen, a mis l’accent sur l’importance d’augmenter le budget accordé par le ministère de la femme au genre, estimant que l’approche genre permet de consacrer le principe de l’égalité entre la Femme et l’Homme.

Tout en appelant à accélérer l’adoption des projets de loi portant sur l’égalité entre la Femme et l’Homme, la juriste Anouar Mansari a présenté des modèles internationaux dans le domaine du respect de la femme, estimant que l’élaboration de listes électorales respectant la parité horizontale contribuera à renforcer l’image de la Tunisie à l’étranger.