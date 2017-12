Les meilleures solutions de l’économie circulaire seront présentées à Finlande en mois de juin

Le monde a un grand besoin de solutions pour créer de la croissance et des emplois de manière durable. Le World Circular Economy Forum 2017 réunira en Finlande 1.500 spécialistes venus du monde entier pour nous montrer la manière de réaliser cela. Cet événement sans précédent se concentrera sur les meilleures solutions au monde pour l’économie circulaire, dans lesquelles les affaires et l’environnement vont de pair.

La Finlande, pays hôte de l’événement, sera le premier pays au monde, à mettre en œuvre sa feuille de route nationale pour l’économie circulaire. Sitra, le premier groupe de réflexion du pays tourné vers l’avenir, célèbrera le centenaire de l’Indépendance de la Finlande à l’occasion de ce Forum. Venez expérimenter l’histoire inspirante de la Finlande en tant que leader mondial alors que nous mettons l’économie circulaire en pratique et apportons des avantages concrets dans tous les secteurs d’activités et de la société.

« Une économie circulaire utilise les ressources de manière plus efficace et crée plus de valeur avec ce que nous avons. Ceci peut être l’approche gagnante pour tous dont tout le monde est à la recherche. Pour les entreprises, les produits circulaires et les modèles commerciaux aident à reduire les coûts, gérer les risques et générer de nouveaux revenus. Pour les sociétés, renoncer à l’économie linéaire actuelle « consommer ̶̶̶-jeter » offre de grands avantages pour lutter contre la crise climatique, réduire les déchets et créer des emplois », déclare Dr Mari Pantsar, Directrice sur le thème de l’économie peu émettrice en carbone chez Sitra.

Forum mondial de l’économie circulaire (WCEF2017)

Date : Du 5 au 7 juin 2017

Lieu : Palais Finlandia, Mannerheimintie 13, Helsinki, Finlande

Le forum rassemblera plus de 130 intervenants connus de cinq continents qui représentent un large éventail d’experts de premier plan mondial du monde des affaires, de la politique, des ONG et de l’innovation. Parmi les orateurs, citons Amra Balic, Directeur général de BlackRock ; Isabel Fernandez-Niemann, Directrice chez ING Wholesale Banking ; Janez Potocnik, Co-président du Panel international des ressources (PIR) ; Ashok Khosla, Fondateur et Président de Development Alternatives et Achim Steiner, Directeur de l’Oxford Martin School à l’Université d’Oxford.

L’ancienne astronaute de la NASA Dr Cady Coleman nous racontera également son histoire inspirante sur l’économie circulaire pour survivre dans un environnement fermé avec des ressources limitées à la station spatiale internationale pendant six mois.

Le programme explique comment l’économie circulaire joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). Le bien-être de l’avenir se construira en coopération entre les différents secteurs. Le World Circular Economy Forum 2017 comprend 17 sessions plénières et parallèles qui présentent les solutions en matière d’économie circulaire pour les affaires, la finance et les villes.

Cet événement propose trois journées de discussions, de travail en réseau, d’événements parallèles et d’excursions professionnelles. 23 exposants présenteront sur le site leurs solutions les plus intéressantes en matière d’économie circulaire.

Pour voir le programme et la liste complète des intervenants, consulter le site Web www.wcef2017.com.