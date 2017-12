Système carcéral tunisien : Ghazi Jribi veut donner la priorité à la rééducation

Le ministre de la Justice, Ghazi Jribi, a mis l’accent, mercredi 24 mai, sur la priorité devant être accordée à la promotion du système carcéral et de rééducation et au respect de ses engagements en matière de promotion des droits de l’Homme et de la dignité des prisonniers.

Jribi, qui intervenait à l’ouverture de la conférence annuelle des directeurs des prisons et de la rééducation, a souligné les efforts consentis par son département pour améliorer l’infrastructure pénitentiaire et les centres de détention.

Le ministère œuvrera, également, selon Jribi, à résoudre le problème de l’encombrement carcéral à travers la révision de la politique pénale et l’application des peines alternatives à la prison.

Il s’agit, en outre, de réviser les lois et les législations en vigueur et de renforcer les programmes de formation pour une meilleure qualification des agents et cadres pénitentiaires.

Selon un communiqué du ministère, Jribi a, par ailleurs, relevé la nécessité d’accorder une attention particulière au volet de la réhabilitation et de l’encadrement des prisonniers, en vue de favoriser leur réintégration dans la vie active après avoir purgé leur peines.

Le ministre a, notamment, salué le programme des activités culturelles, sportives et sociales consacrant l’ouverture de l’institution carcérale sur son environnement, recommandant, à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan, de consacrer la dimension humaine en facilitant pour les détenus les contacts avec leurs familles.