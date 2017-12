Radhouane Ayara en Italie pour évoquer le dossier des Tunisiens disparus en Méditerranée

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Radhouane Ayara, a eu une série de rencontres à l’occasion d’une visite de travail en Italie, du 23 au 25 mai courant.

Il s’est entretenu notamment avec Domenico Manzione, Secrétaire d’Etat au ministère italien de l’Intérieur, Vittorio Piscitelli, Commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour les personnes disparues, et Claudio Martini, président du groupe d’amitié parlementaire tuniso-italien.

Ces rencontres ont porté sur la coopération tuniso-italienne concernant les dossiers de l’immigration et des Tunisiens disparus au large des côtes italiennes.

Lors de ces entretiens, Ayara s’est félicité du niveau de coopération entre les deux pays en matière d’immigration clandestine, soulignant la nécessité d’adopter une approche globale pour lutter contre ce phénomène et d’élaborer un système intégré commun de l’immigration qui prend en considération la situation actuelle en Tunisie.

Le secrétaire d’Etat a souligné, à cette occasion, la détermination du gouvernement tunisien à poursuivre la coopération avec l’Italie pour parachever les investigations au sujet des Tunisiens disparus au large des côtes italiennes.

Il a, par ailleurs, appelé les autorités italiennes à prendre en charge davantage la communauté tunisienne en Italie et à faciliter son intégration sociale et économique.

Sur un autre plan, Radhouane Ayara a participé à une réunion de coordination à Rome avec les présidents des missions consulaires et des structures tunisiennes en Italie concernées par le dossier de l’immigration. La réunion a porté sur les préparatifs pour le retour des ressortissants tunisiens à l’occasion des vacances d’été.