Démarrage du colloque national sur la culture de travail pour un développement durable

Les travaux du colloque national sur “la culture de travail, une garantie de la pérennité de la société et un outil pour réaliser le développement durable” ont démarré, lundi 22 mai 2017 à Tunis.

Organisée par le centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi, en coopération avec le ministère des Affaires sociales et la participation de plusieurs experts, cette rencontre de deux jours, a pour objectif de redonner valeur au travail en ancrant et diffusant la culture de travail chez les citoyens et en mettant en relief son rôle qui aiderait à relever les défis socio-économiques et à réaliser des objectifs du développement durable.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a estimé à l’ouverture du colloque que la culture de travail figure parmi les outils efficaces aidant les employés à accomplir convenablement leurs devoirs, à enrichir leurs connaissances et renforcer leurs compétences.

Ancrer la culture d’entreprise devient un besoin impérieux, notamment en sachant que chacune des sociétés a ses spécificités qui les caractérisent des autres, a souligné Trabelsi. Il a signalé, à ce propos, l’émergence de nouveaux types de gestion dans l’administration qui nécessitent, selon lui, la création d’un climat social propice et favorisant de bonnes relations professionnelles.

Pour sa part, le ministre de la Culture, Mohamed Zine El Abidine, a souligné l’importance de la culture, à l’instar des autres secteurs, qui pourrait contribuer à consolider le processus de développement et de civilisation dans le pays.

Accorder à la culture la place de choix dans le processus de développement économique et des ressources humaines pourrait influencer positivement le parcours de l’entreprise et la société en général, a encore souligné Mohamed Zine El Abidine.

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Kamel Saad, a souligné de son côté l’absence des mécanismes qui incitent à la culture du travail, à l’innovation et à la promotion du travail en plus du manque de la formation qui encourage à la culture du travail avant même de le mériter.

Instaurer la culture du travail nécessite des mécanismes pour sa réalisation, a-t-il encore dit, estimant que l’union ne peut pas contribuer à renforcer la culture du travail sans l’associer dans les différents dossiers.

Instaurer la culture de travail est l’œuvre de différentes parties afin d’introduire une nouvelle mentalité permettant de promouvoir l’entreprise et de garantir sa pérennité, a-t-il encore affirmé.

Un accord de coopération a été signé en marge de ce colloque entre les ministères des Affaires Sociales et des Affaires culturelles pour consolider les mécanismes de coopération et de partenariat entre les deux ministères et les structures publiques opérant dans le domaine de la culture et des arts.