Un accord tripartite Gouvernement-UGTT-UTICA signé le 9 juin à Genève

Un accord tripartite sur le travail décent sera signé le 9 juin prochain à Genève par le gouvernement, l’Union générale tunisienne du iravail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à l’occasion du Congrès annuel de l’Organisation internationale du travail (OIT), a annoncé lundi le Secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Tabboubi.

Tabboubi s’exprimait lors d’une table ronde tuniso-allemande sur l’emploi organisée à la Manouba en présence de la présidente de l’UTICA, Wided Bouchamaoui, et de représentants des patronats et syndicats allemands.

Il a souligné le souci de l’UGTT de poursuivre le dialogue social et de préserver la stabilité sociale, estimant que “créer un climat social sain nous permettra de parvenir aux réformes nécessaires dans plusieurs domaines, s’agissant notamment des caisses sociales”.

“Nous ne pouvons parler de libertés et de démocratie sans garantir les droits économiques et sociaux du peuple tunisien, en particulier les jeunes et les chômeurs”, a-t-il lancé, ajoutant également que “la pauvreté et les inégalités régionales ne peuvent être vaincues sans l’instauration d’une équité fiscale et sans lutte contre la fuite fiscale qui a aggravé les tensions sociales”.

Tabboubi a en outre appelé les pays européens à soutenir l’expérience tunisienne et à prendre en considération la transition démocratique que vit le pays lors des négociations sur le partenariat tuniso-européen et concernant la dette tunisienne.