Arfaoui lève les zones d’ombre sur le drapeau géant du Belvédère

La Place du drapeau géant inaugurée le 20 mars 2017 au Belvédère a été réalisée par des compétences tunisiennes pour un coût de 893.000 dinars. C’est ce qu’a affirmé, samedi 20 mai 2017, au Bardo, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Saleh Arfaoui.

Les dossiers techniques et financiers de ce projet sont mis à la disposition des députés et toutes les données relatives à cette question seront ,publiées prochainement, sur son site web du ministère a-t-il dit, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Répondant à une question du député Imed Daïmi (Mouvement Tunisie volonté) sur le coût réel de la place aménagée au parc le belvédère, objet d’une polémique sur le respect des exigences de transparence et du gouvernance au moment de sa réalisation, le ministre a indiqué que l’appel d’offres n°1-2017 relatif à ce projet a été publié du 31 janvier au 2 février 2017, dans le quotidien “El Chourouk”, avec un délai de 15 jours (le 14 février 2017) pour recevoir les offres, lequel délai est autorisé pour la réalisation des projets urgents.

Le ministre a, également, fait savoir que deux dossiers techniques ont été présentés : le premier relatif au génie civil et le deuxième concerne le promoteur de la structure métallique qui a réalisé la colonne de drapeau sur place pour gagner le temps.

Il a ajouté que 10 promoteurs ont retiré le dossier relatif à la première phase (génie civil) alors que 4 promoteurs ont retiré le dossier relatif à la deuxième phase (structure métallique).

Le promoteur qui a remporté l’appel d’offres relatif à la colonne est réputé pour son expérience et à déjà réalisé la plus longue colonne dans le monde à Jeddah (Arabie Saoudite), a fait remarqué Arfaoui.

Les marchés publics du projet sont estimés à 893.937,320 dinars (dont 281.800,520 D pour le génie civil et 612.136,800 pour la structure en métal), alors que le coût du drapeau, dont le poids s’élève à 50 kg, s’est élevé à 5.000 dinars (environ 0,5% du coût global du projet).

S’agissant de financement de projet, les fonds ont été puisés dans le budget du ministère de l’Equipement, conformément aux articles 6 et 7 (paragraphe 16). Les travaux ont démarré le 24 février, avec un contrat de 30 jours et une garantie d’un an, a-t-il précisé.

La longueur de la colonne, portant le drapeau atteint 65 mètres, répartie sur cinq parties, dont le poids s’élève à 47 000 kg. Le site de projet choisi parmi 10 autres, se trouve à 140 mètres au dessus du niveau de la mer, ce qui permet au drapeau d’être visible à 360 degrés.

Pour Arfaoui la réalisation de la place de drapeau a été effectuée en un temps record, par des compétences tunisiennes et conformément aux normes internationales.