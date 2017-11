Ooredoo lance la 4G Box Pro

Cette offre vous permet de vous connecter immédiatement à internet en très haut débit et de passer des appels téléphoniques grâce au téléphone DECT offert (Box plug and play). Le tout sur le meilleur réseau 4G en Tunisie ! Et grâce à sa formule à la carte, il est possible de faire votre propre combinaison en choisissant parmi les 2 forfaits internet et les 3 forfaits voix offerts. Les services de type messagerie, nom de domaine et adresse IP Fixe sont également proposés gratuitement dans les différents packs.

Exclusivité Ooredoo : Vous pouvez souscrire au pack Premium avec un volume internet de 50 Go par mois pour naviguer en toute liberté et sans limite, sans vous préoccuper de votre consommation internet.

Les professionnels aussi méritent d’accéder à internet en toute mobilité !

Les métiers évoluent, les besoins aussi. Avec cette nouvelle Box, simple et extrêmement rapide, les clients Ooredoo pourront compter sur une offre convergente Data et Voix qui leur permet de travailler en toute autonomie.

Bonne nouvelle, cette offre est à partir de 49 DT par mois, avec Ooredoo comme seule et unique interface !

Volume Internet par mois 50Go 25Go Avantages Voix Choix entre 5h, 20h ou 30h de communications vers les fixes et mobiles nationaux 1h de communications vers les pays de l’Europe de l’Ouest Appels illimités vers les numéros fixes Ooredoo et la flotte mobile de l’entreprise* Prix minute : 90 mil TTC/min vers toutes les destinations nationales Un téléphone DECT est offert Services Professionnels – Une adresse IP Fixe – Un nom de domaine national – Un compte de messagerie professionnelle Engagement 24 mois Prix Mensuel à partir de 79 DTHT à partir de 49 DTHT

*à condition de l’activation de l’option Network

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à à appeler le 1144 ou à vous rendre dans la Boutique Ooredoo la plus proche.