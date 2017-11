L’ARP lance son nouveau système informatique

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) fait sa révolution informatique. Elle en présentera les premiers fruits vendredi 19 mai 2017 lors d’une cérémonie organisée à l’annexe de l’Assemblée.

Le nouveau système informatique –«à travers lequel les procédures de travail de l’administration parlementaire avec ses différents services ont été modernisées»- est composé de plusieurs plateformes en plus d’un portail électronique mettant à la disposition des citoyens toutes les informations concernant l’activité de l’institution parlementaire (…), et ce en concrétisation des règles de l’accès à l’information».

La modernisation de l’infrastructure, avec le développement d’une série de plateformes web et l’achat de 230 ordinateurs portables pour les députés, a été réalisée dans le cadre d’un programme intitulé «Consolidation de la transition démocratique en Tunisie: appui au Parlement tunisien», d’une durée de quatre ans (2015-2019), financé par le Danemark (près de 1,6 million de de dollars) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour un peu plus de 32.000 dollars.