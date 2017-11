Enda Inter-arabe initie les jeunes Ã  lâ€™aventure entrepreneuriale avec son premier Ideation Camp

Enda Inter-arabe lance à partir de ce mois de Mai une série d’ ” Idéation Camp ” au profit des jeunes originaires de plusieurs régions et ce, dans le cadre de sa mission visant à favoriser l’émergence des micro-entrepreneurs comme vecteur de changement dans leurs communautés.

La première édition aura lieu les 19, 20 et 21 Mai à Sousse avec la participation de 45 jeunes originaires des Gouvernorats de Kasserine et de Kairouan, et sera suivie par deux autres, l’une à Djerba au profit des jeunes originaires de Sidi Bouzid et de Médenine et une troisième à Nabeul au profit des jeunes originaires de Bizerte, Nabeul et du Kef.

Cette session comprend une série d’ateliers de formations intensifs assurés par des experts et formateurs de Enda Inter-arabe et Enda Tamweel, dans le but de stimuler la créativité et l’esprit d’innovation chez les jeunes souhaitant se lancer dans une aventure entrepreneuriale, tout en leur donnant l’occasion de se familiariser avec les techniques d’identification des opportunités d’affaires, ainsi que les approches de Business Modelling, indique un communiqué de presse publié par Enda-Inter Arabe.

Ces 3 jours représentent pour les participants une réelle opportunité, car ils auront la chance d’échanger avec un réseau de partenaires financiers et non financiers, d’établir un dialogue intergénérationnel avec des professionnels du monde de l’entrepreneuriat, dans l’unique but d’éveiller leur ambition et leur motivation d’entreprendre, ajoute le communiqué.

Le samedi 20 mai, la figure culturelle, Rochdi Belgasmi sera l’invité d’honneur de cette session. De par sa créativité et son esprit novateur, Rochdi a su se bâtir un nom dans le monde culturel en se basant sur une démarche entrepreneuriale unique en son genre, tout en prouvant que l’art d’entreprendre peut être accessible et réalisable par tous et dans n’importe quel domaine, tant que la volonté de réussir et l’ambition existent.

Ce témoignage servira à booster la volonté des jeunes participants à aller au bout de leurs rêves et à transformer leurs idées en projets.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un parcours d’accompagnement intégral qui figure dans le programme EL Kahina, co-financé par Enda inter arabe et la Coopération Suisse, soutenu par sa filiale Enda Tamweel et destiné à la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes.