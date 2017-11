L’industrie automobile italienne s’intéresse à la Tunisie

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Ladhari, a rencontré mercredi, dans la ville italienne de Torino, les hauts responsables du constructeur automobile “FIAT” en présence de représentants de plus de 20 entreprises tunisiennes actives dans le secteur de la fabrication des composants automobiles.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’impulsion de la coopération entre le constructeur italien et les entreprises tunisiennes actives dans ce domaine, afin de créer un partenariat efficient.

Le ministre a mis l’accent, lors de son intervention, sur les grands avantages que présente le secteur industriel en Tunisie dont l’expérience, la main d’oeuvre spécialisée et l’usage des TIC. Il a indiqué que le secteur des composants automobiles tunisiens, qui ne cesse de se développer, est un secteur prometteur qui contribue à la croissance du pays.

La Tunisie, grâce à la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement, encourage l’investissement dans les secteurs à haute valeur ajoutée financière et créateurs d’emploi et les exportations des entreprises actives dans ce secteur.

En marge de cette manifestation économique, une exposition a été organisée pour faire connaitre les produits tunisiens et les sociétés actives dans le secteur des composants automobiles. Elle a constitué une occasion pour l’organisation de rencontres professionnelles entre des hommes d’affaires tunisiens et italiens et surtout avec les responsables de “Fiat” qui ont exprimé le souhait de développer le partenariat avec les entreprises tunisiennes.

Le ministre a aussi rencontré le président de la chambre de commerce de Torino, avec lequel il a discuté des opportunités de développement des échanges commerciaux entre les deux pays et de promotion des produits tunisiens sur le marchés italien ainsi que de l’aide aux micro-projets.

Il a aussi, rencontré le président de la “confindustria” (Patronat) de Torino, avec lequel il a étudié les possibilités de développement de la coopération dans le secteur industriel et en particulier la consolidation des exportations tunisiennes vers le marché italien outre la facilitation de la création de filiales des entreprises italiennes en Tunisie dans le cadre de l’extension de leurs activités à l’étranger.