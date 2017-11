Colloque : Facebook faiseur de politique ou espace public ?

“Facebook : Faiseur de politique ou espace public?” tel est le thème d’un colloque qui sera organisé dimanche 22 mai à Hammamet, par l’Association Tunisienne d’Etudes Politiques (ATEP) , en collaboration avec la Konrad Adenauer Stiftung.

Ce colloque interdisciplinaire se propose d’explorer la dimension proprement politique de Facebook, dispositif numérique le plus utilisé en Tunisie pour s’informer des questions politiques, débattre, communiquer, mobiliser, sensibiliser, pour enfin questionner les reconfigurations de l’espace public en contexte de transition.

Dans quelle mesure Facebook permet-il l’inclusion dans l’espace public d’acteurs généralement exclus de la sphère de participation, à savoir les citoyens ordinaires ? Reproduit-il les clivages sociaux en termes de niveau d’éducation, de classes sociales, de compétence politique, de genre, ou au contraire permet-il de les effacer dans une certaine mesure ? De quelle manière, le recours à Facebook comme plate-forme d’échange entre acteurs politiques, militants associatifs, cyberdissidents et citoyens transforme-t-il les modalités d’argumentation politique et remodèle-t-il le débat démocratique ? La participation politique via Facebook a-t-elle réellement un impact sur les décisions politiques ? , telles sont les principales thématiques qui seront débattues, lors de cette rencontre.

Des communications seront également présentées, à cette occasion, dont notamment :

– Facebook, outil de communication politique,

– la participation citoyenne sur Facebook,

– les usages politiques et militants de Facebook,

– Effets de Facebook sur l’agenda politique en Tunisie,

– Le débat politique en ligne entre acteurs politiques et citoyens ordinaires,

– Facebook et la reconfiguration de l’espace public,

– Facebook et les mouvements sociaux”,

– Médias et Facebook” et

– Facebook : un espace public pour individus isolés.