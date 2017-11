Les journées « Business Days » organisées par l’UIB et SG Algérie

L’Union Internationale de Banques (UIB) et la Société Générale Algérie (SGA) ont organisé les journées « Business Days » les 9 et 10 mai 2017 à Alger, ouvertes à leur clients chefs d’entreprises tunisiens et algériens et destinées à favoriser une véritable passerelle d’affaires.

Ces journées ont été animées par les deux Directeurs Généraux de l’UIB et de la SGA, MM. Kamel Néji et Eric Wormser, et les équipes corporates des deux banques. Elles ont permis d’apporter aux nombreux clients présents les éclairages nécessaires sur l’environnement économique des deux pays et les opportunités d’affaires qu’il offre, ainsi que sur le volet réglementaire et les divers dispositifs financiers permettant de les accompagner dans leurs ambitions de développement en Algérie et en Tunisie, mais également sur le continent africain.

Des entretiens B2B ont été également organisés au profit des chefs d’entreprises afin de leur prodiguer de façon pragmatique des conseils en matière d’installation et de développement de leurs activités en Algérie et en Tunisie à même d’asseoir de façon durable leurs ambitions dans ces deux pays.

Près d’une quarantaine d’entreprises a participé à ces événements. Le représentant du CEPEX à Alger a, également, pris part à cette manifestation traduisant une vision et une volonté commune en matière de développement des échanges commerciaux qui ont atteint 2848 MTND en 2016 correspondant à une croissance de 7% vs 2015.

De fait, l’Algérie est le premier partenaire commercial de la Tunisie en Afrique et dans le monde arabe. Elle est le 4 ème client de la Tunisie (5% des exportations) et son 7ème fournisseur (3,8% des importations). Les importations algériennes en provenance de la Tunisie représentent 0,9% du total des importations tandis que les exportations algériennes vers la Tunisie représentent 2,1% du total des exportations.

En matière d’investissements tunisiens en Algérie, une centaine d’entreprises environ opère dans divers secteurs et branches (pièces automobiles, pièces électriques, plasturgie, profilé d’aluminium, alimentaire, remorques et semi-remorques, construction métallique, TIC, études en conseils, finance, ingénierie, tourisme, habillement, meuble et décoration, matériaux de construction, hypermarchés, …). Les investissements algériens en Tunisie, au nombre de 56 unités, sont répartis entre Industrie (39), Services (13), Agriculture (3) et Tourisme (1).

Filiales du Groupe Société Générale, présent en Afrique via 18 filiales, l’UIB et SGA confortent ainsi leur offre d’accompagnement dans la durée des entreprises tunisiennes et algériennes en mettant à profit leurs réseaux et leurs compétences afin de favoriser la réussite des entreprises des deux pays, accroître leur potentiel de développement et renforcer leur compétitivité à l’international.