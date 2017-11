Festival des jeunes créateurs de la mode, jeudi 18 mai à Gammarth

Placé sous le thème ” tatouage tunisien”, le festival des Jeunes créateurs de la mode” se tiendra, Jeudi 18 Mai 2017 à Gammarth et permettra de conférer une plus grande dynamique au secteur du Textile, de développer des créneaux porteurs et d’ouvrir de nouveaux horizons aux professionnels.

Cette manifestation qui est organisée par le groupement professionnel de la confection et de l’habillement de la CONECT, mettra l’accent sur les potentialités du secteur du textile en Tunisie et sera aussi une occasion d’échanges et de rencontres entre les différents acteurs du secteur Textile- habillement en Tunisie à travers la participation aux conférences et aux tables rondes prévues à cette occasion.

Elle réunira une large audience de hauts responsables, des professionnels, des experts, des chefs d’entreprises, des industriels, des distributeurs et des fournisseurs Tunisiens et étrangers opérant dans les différents maillons de la chaîne.

Le programme du festival comprend plusieurs axes, dont un débat sur les thèmes ” la Tunisie, un pont pour la coopération Euromed dans le secteur de la mode et de l’habillement et ” Promotion et compétitivité “.

Des rencontres professionnelles seront organisées entre industriels Tunisiens, Italiens et Français ainsi que des tables rondes sur ” l’avenir de l’industrie et de la chaussure en Tunisie ” et ” opportunités et perspectives d’un métier : créateur de mode “.

Des défilés pour les jeunes créateurs tunisiens de la mode et des créateurs internationaux figurent au programme du festival, suivis de la remise de prix au meilleur jeune créateur tunisien, au meilleur créateur de joaillerie et au meilleur mannequin pour l’année 2017.