Le patronat accueille une rencontre sur l’emploi des jeunes chÃ´meurs

La journée régionale de l’emploi, de la formation et de l’appui à l’initiative privée a été lancée, lundi 15 mai 2017, au siège de l’UTICA à Tunis, en présence notamment du gouverneur de Tunis, Omar Mansour, lequel dira que les préparatifs pour organiser cette manifestation ont démarré en février dernier en partenariat avec les différentes structures et parties concernées par l’emploi et la formation.

Mansour explique que cette manifestation vise à aider les jeunes demandeurs d’emploi diplômés ou ayant des compétences professionnelles à trouver des opportunités de travail, mettre en œuvre un projet entrepreneurial, ou bénéficier de formations.

Cependant, secrétaire d’Etat chargée de la Formation professionnelle et de l’Initiative privée, Saida Ounissi, estime que “les jeunes en quête de travail doivent changer de mentalité, diversifier leurs recherches et ne pas se limiter à l’idée de trouver un emploi dans le secteur public”. Car, selon elle, l’avenir de l’emploi s’appuie essentiellement sur l’initiative privée et la création de projets prometteurs. Ce genre de manifestations, a-t-elle souligné, est à même de permettre aux demandeurs d’emploi de connaître les circuits de financement, d’accompagnement et d’entrer en contact avec les employeurs.