La Tunisie, hôte de la “Nuit européenne des musées à l’Unesco”

“La Tunisie sera le pays hôte de la “Nuit européenne des musées à l’Unesco” jusqu’au 20 mai”. C’est ce qu’a déclaré, vendredi 12 mai, l’ambassadeur de la délégation permanente de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Ghazi Gherairi, lors de la cérémonie du vernissage de l’exposition portant sur le site archéologique de Dougga qui se poursuivra jusqu’au 20 mai au siège de l’Unesco à Paris.

Organisée dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire d’inscription du site archéologique de Dougga sur la liste du patrimoine mondial, l’exposition est marquée par la présentation d’une vingtaine d’œuvres archéologiques ramenées du Musée du Bardo et une collection de photos en noir et blanc retraçant l’histoire du site de Dougga au début du 20ème siècle, entre 1906 et 1912.

Gherairi a souligné que “la Tunisie entend renouer avec l’inscription des sites archéologiques sur la liste mondiale du patrimoine”, d’où l’idée de célébrer le 20ème anniversaire de l’inscription de Dougga sur la liste mondiale de l’Unesco. Il s’agit d’ailleurs du dernier site qui a été enregistré.

La directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, a indiqué lors du vernissage de l’exposition que “le site de Dougga est l’un des sites afro-romains de l’Afrique du Nord les mieux conservés du continent” tout en mettant l’accent sur les spécificités du site et sur sa richesse.

La ministre du Tourisme et de l’artisanat Salma Elloumi Rekik a, de son côté, souligné l’importance de la mise en valeur du patrimoine pour contribuer au développement de la Tunisie. “La préservation du patrimoine en Tunisie est une composante essentielle pour notre développement et un levier pour notre projet culturel d’avenir”, a-t-elle ajouté.

Une programmation musicale et théâtrale tunisienne est prévue la semaine prochaine à l’Unesco, avec la participation notamment de Leila Toubel et Mehdi Trabelsi qui joueront lundi 15 mai leur spectacle de théâtre musical “Hourya”, et ce dans le cadre de la 3ème édition du printemps culturel tunisien à l’Unesco.