HCCAF  : Rôle du contrôle dans le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques

Le Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF), présidé par Kamel Ayadi, organise, jeudi 27 avril 2017, au Cepex, une journée d’étude sur le rôle du contrôle et du suivi dans le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques. La journée sera ouverte –en présence de Lamia Zribi, ministre des Finances, Mabrouk Korchid, secrétaire d’Etat pour les Biens de l’Etat et les affaires foncières, et Ahmed Zarrouk, secrétaire général du gouvernement- et clôturée par le président du HCCAF.