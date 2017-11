Exposition à Bruxelles sur “La Tunisie et l’UE, 40 ans de liens d’amitié et de Partenariat”

Une exposition intitulée “la Tunisie et l’Union européenne, quatre décennies de liens d’amitié et de Partenariat” a été organisée, jeudi 11 mai au siège du Service Européen pour l’Action Extérieure à Bruxelles”, en marge de la 13e session du Conseil d’association entre la Tunisie et l’Union européenne.

Cette exposition a été inaugurée par le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, et son homologue maltais, Georges Vella, président en exercice du Conseil de l’UE.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, l’exposition revient sur les dates clés et les principaux accords qui ont marqué les relations entre l’Union et la Tunisie allant du premier accord commercial conclu en 1969, en passant par l’Accord de coopération de janvier 1976, l’Accord euro-méditerranéen d’association de juillet 1995 jusqu’à la déclaration politique de novembre 2012 instaurant le Partenariat privilégié.