Une dizaine de pays à la Fête des bergers 2017

Célébrant le sixième anniversaire de son lancement, la “Fête des bergers” coïncide cette année avec la proclamation de “Sammema, capitale universelle de la culture montagnarde”.

Devenue un rendez-vous annuel attendu aussi bien par les artistes, acteurs culturels, journalistes et la population locale, la fête des bergers connaîtra cette année, du 18 au 21 mai, une plus large participation avec la venue d’artistes de plus de 10 pays dont le Mexique, l’Uruguay, l’Espagne, l’Argentine, la Guinée Equatoriale, les Pays-Bas, la Colombie, le Brésil, la France, le Congo, l’Italie et l’Algérie.

Le rassemblement dédié aux pâtres est organisé cette année avec le soutien de la fondation Olfa Rambourg, le ministère des Affaires culturelles ainsi que de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pèche (UTAP).

Selon l’acteur culturel et l’initiateur de ce projet singulier à vocation internationale, Adnene Helali, cette fête, placée sous le signe “Sammema capitale universelle de la culture montagnarde”, sera marquée par la présence notamment de l’italien Gianne Bruschi, directeur des arts contemporains à Rome, la chanteuse française Guylaine Renaud, le guitariste congolais David M’Voutoukoulou, et des faubourgs de Rio de Janeiro Helio Roraima, l’artiste tango de l’Uruguay Javier Ciancio Diaz, la flutiste colombienne Adriana Garliano, et le trio espagnol célèbre de flamenco (Noemi Osorio , Rafel Espinosa et Edgar L?pez). L’Algérie sera présente par la Troupe “Ejjerf” de Tébessa.

La Tunisie sera représentée par l’artiste élevée dans le goût du terroir et le parfum de la terre, Zohra Lajnef, ainsi que par les musiciens Mehrez Abidi et Abdedayem Helali qui donneront, avec “Les Voix de Sammema”, un concert intitulé “L’univers des pâtres”, et ce le 20 mai à 17h00 au théâtre Fellagua niché au pied de Djebel Sammema.

La nouveauté cette année sera l’installation d’un “marché des bergers” dans une action de dynamisation économique de ce village qui résiste aux forces de la mort, nichées un peu partout dans cette région du centre ouest de la Tunisie.

Comme à l’accoutumée, plusieurs invités et participants seront hébergés chez les habitants. L’association “Jeunes artistes tunisiens” installera un grand camp au Djebel, où une soirée non stop sera organisée dans la nuit du 20-21 mai 2017.