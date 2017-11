Le secrétaire d’Etat italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières, Giuseppe Castiglione, a fait état, mercredi, du renforcement du partenariat tuniso-italien pour appuyer la marche de la Tunisie vers la démocratie.

S’exprimant lors d’un colloque, organisé en marge de la cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) et l’agence italienne ANSA, il a ajouté que la communauté internationale œuvrera à rétablir la stabilité en Libye, ce qui favorisera l’amélioration des exportations tunisiennes vers la Libye.

Il a, par ailleurs, souligné l’impératif de valoriser l’huile d’olive tunisienne et de renforcer les exportations, notamment vers l’Italie, dont les besoins annuels sont estimés à 700 mille tonnes.

Castiglione a noté qu’un accord a été signé avec le gouvernement tunisien pour l’acquisition d’équipements agricoles modernes, l’impulsion de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, le recyclage des déchets ménagers et agricoles, et l’appui des programmes environnementaux.

Il a fait part, ainsi, de la volonté de l’Italie de faire profiter la Tunisie de son expérience et ses expertises dans le domaine de l’agroalimentaire.

De son côté, le Représentant de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement en Tunisie, Flavio Lovisolo, a affirmé que “le bureau de l’agence en Tunisie s’emploi à aider le gouvernement et la société civile à relever les défis économiques, à travers un programme de soutien aux petites et moyennes entreprises consistant à leur accorder des crédits à des conditions avantageuses et à les doter des technologies modernes”.

Pour sa part, la directrice de l’Agence Italienne pour le Commerce Extérieur, Elisa Salazar, a estimé que ce colloque représente une occasion pour explorer les opportunités de coopération dans le secteur alimentaire et agricole et échanger les expériences et les expertises à travers l’organisation de sessions de formation.