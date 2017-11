Jhinaoui a discuté à Bruxelles, avec Ramón Luis VALCÁRCE, des relations tuniso-européennes

En visite de travail à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a eu, mercredi 10 mai, des entretiens avec respectivement Ramón Luis VALCÁRCEL (vice-président du Parlement européen,) et David Mc ALLISTER, président de la Commission des Affaires étrangères au sein du Parlement européen.

La coopération parlementaire, l’évolution de la situation en Tunisie, les perspectives des relations tuniso-européennes ainsi que les questions régionales de l’heure ont été au cœur des discussions.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les entretiens ont été l’occasion de passer en revue l’évolution des relations entre la Tunisie et le Parlement européen et de mettre en avant la dynamique nouvelle qui caractérise la coopération parlementaire “illustrée particulièrement par la visite du président de la République au Parlement européen à Bruxelles, le 1er décembre dernier ainsi que la tenue de la Semaine de la Tunisie au PE, du 2 au 4 mai”.

Khémaies Jhinaoui a salué l’engagement renouvelé du Parlement européen à soutenir la transition tunisienne tel que manifesté au cours des derniers mois par l’octroi de mesures d’appui concrètes en faveur de la Tunisie outre l’adoption, en septembre 2016, d’une résolution sur le soutien à la Tunisie.

Il a appelé le PE et l’UE à appuyer davantage la Tunisie dans ses efforts pour parachever son ancrage démocratique et réussir son processus de développement socio-économique, soulignant, à ce propos, la nécessité de mobiliser des instruments innovants qui soient en phase avec les grandes ambitions assignées au partenariat tunsio-européen et à la hauteur de l’expérience démocratique tunisienne.

Selon le communiqué, les hauts responsables du Parlement européen ont, pour leur part, salué le parcours exceptionnel de la Tunisie sur la voie de la démocratie depuis 2011, la qualifiant d’expérience singulière dans la région, réitérant l’engagement du PE à continuer à accompagner la Tunisie sur la voie de la consolidation démocratique et de la croissance économique.

Les rencontres ont permis, en outre, de réaffirmer le caractère privilégié du partenariat entre la Tunisie et l’UE et de relever l’importance d’inscrire les futures relations bilatérales dans le cadre d’une vision stratégique et durable à même de refléter l’attachement des deux parties à hisser leurs liens à un niveau supérieur.

Les questions régionales et internationales de l’heure ont également été au menu des discussions. Une attention particulière a été accordée à la situation en Libye, les deux parties ayant convenu de la nécessité d’encourager le dialogue inter-libyen afin de parvenir à un règlement politique et négocié de la crise.