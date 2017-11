Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi, sur une perte de 0,02% enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 720,27 points dans un volume total de 5,926 MD.

A la hausse, ASTREE, sans être échangé, signe une hausse de 4,48% à 41,07 D, suivie par SOTRAPIL qui réalise une performance de 2,92% à 9,16 D. EUROCYCLES gagne 2,63% à 35,50 D.

Egalement dans le vert, ASSURANCES SALIM et LAND’OR grimpent respectivement de 2,60% et 2,33% à 39,41D et 9,22D.

Dans le rouge, STIP, sans être échangé, lâche 4,09% à 1,64 D tout comme SOPAT et SOTUMAG qui dégringolent respectivement de 3,41% et 2,98% à 1,13 D et 1,95 D.

Egalement à la baisse, UADH dévisse de 2,94% à 3,30 D, suivi par la BIAT qui réalise le plus fort volume de la séance drainant ainsi 2,671 MD de ses capitaux et cédant 2,51% à 93,20 D.