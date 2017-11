Hela Cheikhrouhou expose les projets programmés dans les gouvernorats du Nord-Ouest

Réagissant aux interventions des députés, lors d’une plénière consacrée mardi, à l’examen du rapport de la Commission du développement régional relatif à ses visites effectuées dans les gouvernorats du Nord-Ouest, la ministre de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables, Hela Cheikhrouhou, a mis l’accent sur l’importance des recommandations issues de ce rapport, affirmant que le gouvernement se déploie à résoudre les problématiques de développement évoquées.

S’agissant du gouvernorat de Kairouan, la ministre a fait savoir que le raccordement au réseau de gaz naturel de la zone industrielle de Sbikha 2 s’achèvera dans les prochaines semaines et que la ville Hajeb El Ayoun sera raccordée au gaz naturel durant le 1er semestre de 2018.

La ministre a estimé que les deux zones industrielles de Sbikha 2 et de Hajeb El Ayoun bénéficient actuellement d’une visibilité quant au raccordement en électricité et en gaz naturel, ce qui permettra aux investisseurs désireux de s’y installer et de planifier leurs installations.

Cheikhrouhou a aussi affirmé que la STEG est représentée au Kairouan par deux districts et 6 représentations techniques et commerciales, soulignant que la STEG a déjà engagé un plan de restructuration, dans une logique de décentralisation visant à mettre en place une direction régionale dans chaque gouvernorat. Lequel plan est déjà validé par le ministère de tutelle et devrait être adopté par la présidence du gouvernement d’ici un mois.

Au sujet des mines, la ministre a souligné que des demandes d’autorisation d’exploration sont en cours d’examen dans la délégation de Oueslatia.

Concernant le gouvernorat de Kasserine, la ministre a affirmé que les délégations de Kasserine Nord et de Kasserine Sud sont déjà raccordées au réseau de gaz naturel depuis 2006, alors que celles de Feriana et Thala depuis 2009.

Le raccordement au réseau de gaz naturel de la ville de Sbeitla aura lieu durant le 2ème semestre de 2018. Pour le reste des délégations, le raccordement au réseau de gaz naturel reste tributaire de la disponibilité de financement.

La ministre a aussi précisé qu’une étude est en cours pour la réalisation d’un projet d’électrification des puits profonds. Le cout prévu pour ce projet est de l’ordre de 56 millions de dinars.

Elle a aussi fait savoir que la généralisation de la haute tension est bien inscrite dans le programme quinquennal de la STEG.

Pour le gouvernorat de Sidi Bouzid, Cheikhrouhou a souligné que le raccordement au réseau de gaz naturel de ce gouvernorat est programmé pour 2018 et qu’un programme d’électrification des puits est en cours.

La ministre a aussi évoqué le projet de production de phosphate en cours à la délégation de Meknassy, dont la capacité de production prévue s’élève à 500 mille tonnes/an, affirmant qu’un accord a été conclu avec les habitants de la région pour résoudre les problématiques foncières, qui étaient derrière la suspension de ce projet lancé en 2013.