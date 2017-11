Alpha Hyundai Tunisie inaugure une agence à Sousse dotée du design E-Motion Park

Vendredi 5 mai 2017, Alpha Hyundai, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, a inauguré sa première agence à Sousse, en présence de Moncef Klibi, directeur général d’Alpha Hyundai Motor, entouré de toute son équipe, mais aussi de Mohamed Mougou et Manaf Ben Achour (promoteurs de l’agence “société Horizon Cars“), et de nombreux invités et autres journalistes venus de Tunis pour l’occasion.

Sur un terrain de 1.200 m2, la première agence Hyundai dans la zone du Sahel, avec un investissement d’environ 1 million de dinars, englobe plusieurs compartiments (notamment un magasin de 300 m2 entièrement dédié aux pièces de rechange), ce qui est à même de permettre aux clients de proximité d’obtenir des produits et services Hyundai conformes aux standards de la marque.

En outre, avec 350 m² de surface d’exposition et une façade de 35 m, le showroom est capable d’exposer jusqu’à 10 véhicules, soit donc l’ensemble de la gamme Hyundai disponible sur le marché local. Sans oublier la partie réservée à l’administration (services de vente et de gestion).

Le service après-vente est constitué d’un magasin de pièces de rechange de 70 m2 et d’un atelier de réparation mécanique couvrant 700 m2. Quant à l’atelier, il est équipé d’une station de lavage, d’une aire de préparation, de 3 ponts élévateurs à colonnes et d’un pont ciseaux.

Actuellement, l’agence emploie 10 personnes, mais l’objectif est d’en recruter 25 d’ici trois.

L’inauguration de l’agence Hyundai à Sousse s’inscrit dans le cadre d’un programme ambitieux visant le développement du réseau. Le management de la société Alpha Hyundai Motor explique cette implantation à Sousse par l’importance d’une présence sur un axe stratégique qui englobe la zone du Sahel ainsi que tout le centre tunisien.

Après Sousse, Alpha Hyundai Motor mettra le cap sur Sfax, promet M. Klibi.

Démarrage du concept GDSI en Tunisie

Horizon Cars est la première agence en Tunisie à adopter la GDSI (Global Dealership Space Identity) englobant un design et un aménagement d’espace inspirés de la nature, nous a-t-on expliqué. Le concept a apporté à l’agence, outre l’évolution visuelle, un équipement de dernière technologie pour le Service Après-Vente.

Cet investissement fait partie du programme du constructeur pour généraliser le concept GDSI dans l’ensemble de son réseau local. Alpha Hyundai Tunisie s’engage à mobiliser plus de moyens et ressources pour appliquer le nouveau design E-Motion Park à l’ensemble de ses succursales et agences.

Hyundai Motor Company, en bref

Fondée en 1967, la Hyundai Motor Company s’est engagée à devenir un partenaire de vie pour les automobiles et au-delà. La société est à la tête du groupe Hyundai Motor, une structure d’affaires innovante capable de mettre en action des ressources allant du fer en fusion jusqu’aux voitures finies.

Hyundai Motor dispose de huit bases de fabrication et de sept centres techniques et de conception dans le monde entier, et en 2015, elle a vendu 4,96 millions de véhicules dans le monde.

Avec plus de 110.000 employés à travers le monde, Hyundai Motor continue d’améliorer sa gamme de produits par des modèles localisés et s’efforce de renforcer son leadership en matière de technologies propres.

A propos d’Alpha Hyundai Motor

La société Alpha Hyundai Motor a maintenu en 2016 sa vitesse de croisière en Tunisie avec plus de 3500 véhicules vendus. Pour 2017, elle vise encore de la croissance aussi bien par le biais d’un élargissement de sa gamme à travers de futurs modèles très huppés et à la pointe de la technologie, que par le développement de son réseau.