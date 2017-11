Une Tunisienne nominée au Prix «Femme entrepreneure du monde en 2017»

Le trophée EAF (Entrepreneuriat Au Féminin) est remis chaque année à des femmes entrepreneuses en France pour récompenser la diversité des talents.

Dans son édition de 2017, une Tunisienne fait partie des nominées pour la catégorie entrepreneure du monde. Samira Ben Abdallah, fondatrice de Jullanar Immobilière fait preuve d’une belle dynamique entrepreneuriale comme l’a qualifiée le comité de sélection du concours de l’EAF.

Samira Ben Abdallah, membre du bureau exécutif de Conect Ariana, et entrepreneuse éclectique (promotion immobilière, services, design et création, chargée de l’entreprenariat féminin et l’artisanat à CONECT ARIANA) a bénéficié du soutien de la Conect Ariana pour être en lice à ce concours prestigieux sous la présidence de Madame Geneviève BEL Présidente d’EAF et Vice-présidente de la CPME nationale.

Conect Ariana qui ne cesse de soutenir les entreprises de sa région en général et adhère au plan national pour promouvoir l’entreprenariat féminin.

Le dossier de Mme Samira Ben Abdallah a rencontré un vif intérêt de la part du jury, en effet elle a été nominée parmi une cinquantaine de candidates de part le monde. Elle figure parmi les candidates des trois pays sélectionnés à la finale (Tunisie, Moldavie & Congo )

La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 11 mai 2017, au CESE, 9 place Iéna – 75016 Paris les jurys dévoileront le nom de la lauréate.

Cette qualification est en elle-même une consécration pour toutes les PME Tunisiennes et en particulier pour l’entreprenariat féminin Tunisien.

L’ensemble des membres du bureau exécutif de CONECT ARIANA et toutes les PME Tunisiennes souhaitent bonne chance à notre élue.