Gouvernance : Une réunion du HCCAF se penche sur le dossier de l’énergie

Mardi 2 mai 2017, le Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF), dirigé par Kamel Ayadi, a tenu une réunion au cours de laquelle il a examiné les résultats du suivi du rapport de la Cour des Comptes relatif au secteur du gaz naturel, lit-on dans un communiqué du HCCAF.

Présidée par Kamel Ayadi, cette réunion, à laquelle ont pris part les trois comités de contrôle général et les représentants de la Cour des Comptes et du Comité des Contrôleurs d’Etat, a recommandé la prise de mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Etat, en examinant les conventions d’exploitation conclues avec les sociétés privées et de tenir une séance privée au niveau du Comité, regroupant des représentants de la Cour des comptes, du ministère de tutelle et des entreprises concernées pour étudier certains points d’ordre technique et identifier les méthodes de leur suivi.

La même réunion a examiné le degré d’avancement des administrations et des entreprises publiques dans le traitement des manquements et lacunes soulevés par les rapports de contrôle et la concrétisation des recommandations données par le Comité.

Les problématiques relatives au dossier des avantages financiers accordé au secteur agricole, et les mesures entreprises pour optimiser la gestion des propriétés foncières de certaines structures publiques, ont également été débattues.

Parmi les recommandations issues de cette réunion, figurent également l’optimisation du suivi des rapports de contrôle et le renforcement la coopération entre le contrôle à posteriori et le contrôle étatique pour contribuer efficacement à la bonne gestion de l’argent public.

Il est à noter que les comités de contrôle général se répartissent en 3 comités, à savoir le Comité de contrôle général des services publics placé sous la tutelle de la Présidence du gouvernement, le Contrôle Général des Finances relevant du ministère des finances, et le comité de contrôle des domaines de l’Etat et des affaires foncières relevant du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières.