Réconciliation économique nationale : Marzouki et ses alliés vont faire échouer le projet

“Le projet de loi sur la réconciliation économique ne sera jamais”. C’est ce qu’a assuré, samedi 29 avril, le président du parti Tounes Al-Irada, qui s’exprimait lors du premier congrès électif de son parti.

Il va plus loin pour dire qu’il appellera au peuple à une journée de colère si le projet est voté par l’Assemblée. “La révolution s’est déclenchée pour combattre la corruption et les corrompus, et je n’accepterai point leur retour, a-t-il martelé. Il est manifestement tragique de voir le pouvoir en place tenter d’instaurer la corruption sous couvert de la démocratie”, a-t-il regretté.

Selon lui, “tous les indicateurs viennent confirmer que la Tunisie se dirige vers la mauvaise direction particulièrement dans les domaines de l’économie et du développement. Le pouvoir en place a dépouillé la Tunisie de tous les acquis de la révolution”. Et de plaider, dans ce cadre, en faveur de la consécration d’une économie socio-solidaire, de la recherche de nouveaux marchés et de l’instauration du pouvoir local.

Par ailleurs, Marzouki a affirmé soutenir les mouvements pacifiques, mettant en garde contre les conséquences de l’usage de la force à l’égard des manifestants qui, a-t-il dit, ont fait preuve d’un grand pacifisme en revendiquant leur droit à l’emploi et au développement.