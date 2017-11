Appel aux hommes d’affaires brésiliens à investir en Tunisie

Le chef de la diplomatie tunisienne, Khémaies Jhinaoui, en visite au Brésil, a appelé les hommes d’affaires brésiliens à investir dans des mégaprojets que la Tunisie compte réaliser dans le cadre du Plan d’investissement 2016-2020.

Reçu par le ministre brésilien du Développement social et de l’Agriculture, Khemaies Jhinaoui a salué l’expérience brésilienne d’avant-garde empruntée dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale. Il a exprimé le désir de la Tunisie de tirer profit de l’expertise brésilienne dans les secteurs de l’économie solidaire, l’identifiant social unique et l’agriculture familiale.

Son entretien avec le ministre du Tourisme a notamment porté sur la visite au cours de 2017 d’une délégation d’experts et de professionnels dans le domaine du tourisme en Tunisie, pour prendre connaissance du produit tunisien ainsi que sur la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé en mars 2016 entre les deux pays.

Les résultats du Forum économique de Sao Paulo, organisé le 26 avril, et la visite d’une délégation d’hommes d’affaires brésiliens en Tunisie ont été au centre de sa rencontre avec le vice-ministre de l’Economie, du Commerce extérieur et des Services.