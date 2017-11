Fête du travail : Le secrétaire général de l’UTT critique la politique sociale du Gouvernement

Le secrétaire général de l’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) Ismail Sahbani, a critiqué lundi lors d’un rassemblement ouvrier organisé devant le siège de l’Union à Tunis à l’occasion de la fête du travail, la politique sociale du gouvernement et la marginalisation de l’Organisation en contradiction avec la constitution.

Sahbani a critiqué également le remaniement ministériel partiel opéré, la veille de la fête du travail, par le chef du Gouvernement qui avait démis de leurs fonctions le ministre de l’éducation et la ministre des finances.

Il a mis en garde, à cette occasion, le Gouvernement contre “la colère de la force syndicale” face à la situation sociale détériorée, signalant que le congrès de l’UTT est prévu les 18, 19 et 20 mai courant et sera une occasion pour réorganiser les rangs de l’Union et consolider son activité syndicale.

L’Union des travailleurs de Tunisie avait publié un communiqué dans lequel elle a mis en garde contre la vague de protestation sociale et la poursuite de la hausse des prix.

L’Union a appelé également, dans ce communiqué, à encourager les investisseurs à créer des projets dans les zones intérieures pour relancer le processus de développement.

L’UTT créée depuis près de 6 ans compte quelque 180 mille ouvriers adhérents.