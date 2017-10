Assurance Maladie : Les Caisses sociales doivent 1,7 milliard de dinars à la CNAM 

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a révélé, lundi 24 avril, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) que les dettes des Caisses de la sécurité sociale auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) sont estimées à plus de 1,7 milliard de dinars, ce qui a influé négativement sur leur capacité à honorer leurs engagements à temps.

Lors de son audition devant la Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics, Mohamed Trabelsi a précisé que son département “a lancé une réforme efficiente impliquant tous les acteurs sociaux et englobant des propositions pratiques qui influeront d’une manière directe et positive sur la situation financière de la CNAM”.

“Sauver le système de la sécurité sociale en Tunisie reste l’une des priorités du ministère des affaires sociales à travers la prospection de plusieurs alternatives, à l’instar de l’âge de la retraite, ou encore les équilibres financiers des caisses sociales, la diversification de leurs ressources, le paiement de leurs dettes et l’organisation du marché parallèle”, a-t-il estimé.

Identifiant unique et carte intelligente

Tout en appelant à mettre au point un calendrier pour concrétiser les réformes, les députés ont soulevé “la situation catastrophique” de la CNAM, estimant que les priorités du ministère des Affaires sociales résident dans la bonne gouvernance, la mise en place de l’identifiant unique et de la carte intelligente.

Les députés ont appelé aussi à ouvrir une enquête sur les abus relevés à la CNAM, à améliorer les prestations de cette caisse et rapprocher les services pour les habitants des régions enclavés.

En réponse aux interventions des députés, le ministre des Affaires sociales a estimé que la CNAM a enregistré une avancée dans le domaine de la gouvernance à travers la réduction des dépenses et la détection des dépassements.

Il a aussi indiqué que le ministère a lancé un appel d’offres concernant l’Identifiant unique et que plusieurs nouveaux centres de sécurité sociale ont été ouverts, outre les bureaux itinérants qui circulent dans les régions enclavés dans le but de rapprocher les prestations aux citoyens.

Un rapport attendu

La Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics s’est chargée du dossier de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) dans le cadre de son travail de contrôle de 5 établissements, dont la CNAM, depuis 2016, rappelle-t-on.

La Commission rédigera un rapport d’ici la fin de juin prochain, prélude à l’élaboration d’un projet de loi relatif à une réforme globale des trois caisses sociales.