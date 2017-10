Présidentielle 2017 : Les Français de Tunisie ont placé Macron en tête au 1er tour

A l’instar des autres Français, ceux vivant en Tunisie ont donné la majorité à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle française de 2017, avec 2.766 voix, soit 36,8%, selon les chiffres publiés sur le site officiel de l’ambassade de France à Tunis.

Par contre, l’ordre des suivants diffère à celui de l’Hexagone, car Melenchon le talonne de peu à 32,11% (2.414), François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon arrivent respectivement en 3ème, 4ème et 5ème position très loin (1.442 voix, 19,18%; 249 voix, 3,31%; et 427 voix, 5,68%).

Maintenant qu’en sera-t-il du second tour? Pour qui voteront les électeurs de Melenchon et de Hamon?

En tout état de cause, le grand perdant, ici en Tunisie, c’est sans doute François Fillon, avec lui la droite “républicaine”.

A noter que l’ambassade avait ouvert 13 bureaux de vote à La Marsa, Tunis, Sousse, Sfax, Bizerte et Djerba.