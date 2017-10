Convention de coopération entre la Poste tunisienne et la Poste palestinienne

La Poste tunisienne et la Poste palestinienne ont signé, le jeudi 20 avril 2017, une convention de coopération bilatérale, et ce en marge d’une visite effectuée par Alem Moussa, ministre palestinien des Télécommunications et des Technologies de l’information en Tunisie.

La convention a été signée conjointement par Alem Moussa et Moez Chakchouk, PDG de la Poste tunisienne, en présence du groupe du travail mixte.

Cette convention de partenariat a pour objectif de consolider le partenariat entre la Poste Tunisienne et la Poste Palestinienne dans le domaine des services numérique à l’instar des services de paiement via mobile moyennant la plate-forme de paiement électronique «e-Dinar », les services liés au commerce électronique ainsi que les services financiers (l’épargne postale, les mandats électroniques et le service poste assurance).

Ce partenariat permettra aussi de renforcer la coopération entre les deux institutions dans le domaine des services postaux notamment le publipostage, Rapid Poste et les colis postaux ainsi que l’impression des timbres poste et les produits y afférent.

Cet accord permet également l’échange du savoir faire en matière de formation à travers l’organisation de sessions de formation conjointes dans le domaine des services postaux et financiers.