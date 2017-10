Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture mercredi dans le vert

La Bourse de Tunis clôture dans le vert en ce mercredi 19 avril. Le tunindex y gagne 0.10% à hauteur de 5 621.67 points dans un volume total de 3.346 MD, selon Mena capital partners.

A la hausse, OFFICE PLAST gagne 5.43% à 2.91 D (Dinars) suivie par ASSAD et MAGASIN GENERAL qui grimpent de 4.50% et 2.95% transigées à 6.27 D et 26.46 D Egalement, ELECTROSTAR et HANNIBAL LEASE ont clôturé dans le vert avec une performance respective de 2.56% et 2.49% à 4 D et 9.44 D .

Le plus fort volume de la séance a été drainé par CARTHAGE CEMENT qui a clôturé à 2.57 D en transigeant 1.492 MD de ses capitaux gagnant ainsi 2.39%.

A la baisse, ASSURANCE SALIM et STAR clôturent dans le rouge avec une contreperformance de 2.98% toute les deux et ont fini à 31.22 D et 128.92 D . Egalement sur un territoire rouge, ALKIMIA et MODERN LEASING chutent respectivement de 2.84% et 2.09% à 41 D et 4.20 D. ICF dévisse de 2.05% à 21.46 D.