La Bourse de Tunis ouvre sur un léger repli en ce mercredi 19 avril où le Tunindex affiche une perte de 0,16% à 5606,86 points. A la hausse, MAGASIN GENERAL grimpe de 2,99% à 26,47 TND suivie par SIAME et HANNIBAL LEASE qui affiche une performance respective de 2,84% et 2,82% à 2,17 TND et 9,47 TND .

Dans le rouge, STAR chute de 2,99ù à 128,91 TND tout comme la SOPAT et TUNISIE LEASING qui dévissent toutes les deux de 2,60% et se traitent à 1,12 TND et 16,801 TND.