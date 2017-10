Tunisie : Vers la crÃ©ation d’un secrÃ©tariat d’Etat en charge du Patrimoine

La création d’un secrétariat d’Etat au Patrimoine devra permettre au secteur l’autonomie requise et une réelle dimension de développement. C’est ce qu’a déclaré Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires culturelles, lors d’une visite mardi 18 avril à Dougga, près de Béja où il a donné à cette occasion le coup d’envoi des festivités de la 26ème édition du “Mois du patrimoine”.

Le ministre a aussi relevé l’importance d’adopter une approche et une volonté politique culturelle pour la préservation du patrimoine et la mémoire du pays, tout en estimant “vitale la promotion de ce secteur, au niveau national et international, afin de s’y investir en tant qu’élément d’excellence et un fédérateur de développement pour la Tunisie”.

A noter que la Tunisie enregistre un manque flagrant dans les travaux de recherche et de fouilles sur les 30.000 sites archéologiques qu’elle abrite dont celui de Dougga. Pourtant classé depuis plus 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, une grande partie de ce site archéologique demeure encore inexploitée, a-t-il indiqué.

Le ministre a déploré “le modèle occidental imposé à la Tunisie uniquement dans l’exploitation des sites archéologiques, pour une dimension à portée touristique et culturelle”. Pour cela, il a appelé à unifier les efforts pour “assurer une meilleure rentabilité aux niveaux du développement économique et financier de ces sites ainsi qu’à valoriser le patrimoine culturel afin de servir l’avenir”, d’autant que “le ministère des Affaires culturelles est à lui seul loin d’être capable d’atteindre cet objectif”.

“La jeune génération ignore l’histoire et le patrimoine de l’humanité qui existe en Tunisie, ce qui constitue un véritable handicap qui nécessite une meilleure pédagogie d’enseignement de cette richesse dans les établissements éducatifs et universitaires ainsi que sa diffusion auprès de tous les citoyens”, a encore estimé le ministre.

Le démarrage du mois du patrimoine, placé cette année sous le thème “Le patrimoine constitue une civilisation et un développement”, a été marqué par l’organisation d’une exposition photographique, intitulée “Dougga, 125 ans de fouilles et de restauration, 1892-2017”, qui jette la lumière sur les composantes du site de Dougga, 20 ans après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Au démarrage du mois du patrimoine, il y a eu également une exposition d’artisanat traditionnel dans la région de Dougga et Teboursouk, où figurent des matériaux agricoles, du textile et de plats culinaires en plus de la tenue d’un séminaire intitulé “Dougga et les sites du patrimoine mondial”.